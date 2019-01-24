Выпуск новостей за 9:00: Приговор Януковичу. Украинский вопрос в ПАСЕ
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 9:00 – сегодня должны объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене. Соответствующее судебное слушание состоится в Оболонском райсуде Киева. Во французском Страсбурге на сессии ПАСЕ обсудят украинский вопрос агрессии России и примут соответствующую резолюцию.
Также в выпуске:
В Венесуэле лидер оппозиции объявил себя президентом прямо на митинге. Его легитимность уже признали США.
В швейцарском Давосе стартует украинский завтрак. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое организует бизнесмен Виктор Пинчук.
Источник: 24 канал
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