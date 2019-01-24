Випуск новин за 9:00: Вирок Януковичу. Українське питання у ПАРЄ

У випуску новин за 24 січня станом на 9:00 – сьогодні повинні оголосити екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді. Відповідне судове слухання відбудеться в Оболонському райсуді Києва. У французькому Страсбурзі на сесії ПАРЄ мають обговорити українське питання щодо агресії Росії та ухвалити відповідну резолюцію.

Також у випуску:

У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом просто на мітингу. Його легітимність вже визнали США.

У швейцарському Давосі стартує український сніданок. Це традиційний щорічний захід, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук.