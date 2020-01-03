Выпуск новостей за 9:00: Прогнозы на 2020 год. Ракетная атака в Багдаде
В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 9:00 – согласно результатам свежего социологического исследования, украинцы верят, что новый 2020 год будет лучше, чем прошедший год. Американские военные в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани. Он погиб во время трех авиаударов по военной базе рядом с аэропортом иракской столицы.
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