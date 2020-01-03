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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 9:00: Прогнози на 2020 рік. Ракетна атака у Багдаді

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 9:00 – згідно з результатами свіжого соціологічного дослідження, українці вірять, що новий 2020 рік буде кращим, ніж рік, що минув. Американські військовики в Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.

      Також у випуску:

      У Державному бюро розслідувань призначили керівника відділу з розслідування "справ Майдану". Тепер їх куруватиме Олександр Буряк.

      Російські найманці продовжують обстрілювати позиції наших військових. Учора терористи
      4 рази порушили режим припинення вогню.

      Доброго ранку: яскрава добірка привітань
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Ірак
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