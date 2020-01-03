Випуск новин за 9:00: Прогнози на 2020 рік. Ракетна атака у Багдаді
У випуску новин за 3 січня станом на 9:00 – згідно з результатами свіжого соціологічного дослідження, українці вірять, що новий 2020 рік буде кращим, ніж рік, що минув. Американські військовики в Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.
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