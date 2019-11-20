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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Прощание с военнослужащим. Уничтожение беспилотника РФ

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 9:00 – сегодня в Сумах будут прощаться с комбригом 128 отдельной горно-штурмовой бригады Евгением Коростылевым. Украинские военные сбили вражеский беспилотник, который оккупационные войска применили неподалеку от оккупированной Горловки.

      Также в выпуске:

      Прошедшие сутки на фронте, к счастью, прошли без потерь. Однако боевики не прекращают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия.

      Во время визита в Украину премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что осуждает российскую агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма Россией.

      Жуткое ДТП произошло около полуночи в Киеве – Toyota на литовских номерах столкнулась с маршруткой. Водитель легковушки погиб на месте, а уже по приезду скорой – и его пассажир.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Украина – Россия
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