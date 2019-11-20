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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 9:00: Прощання з військовим. Збиття безпілотника РФ

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 9:00 – сьогодні у Сумах прощатимуться із комбригом 128 окремої гірсько-штурмової бригади Євгеном Коростильовим. Українські військові збили ворожий безпілотник, який окупаційні війська застосували неподалік окупованої Горлівки.

      Також у випуску:

      Минула доба на фронті, на щастя, пройшла без втрат. Однак бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції із забороненої зброї.

      Під час візиту в Україну прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що засуджує російську агресію на Донбасі та незаконну анексію Криму Росією.

      Моторошна ДТП сталася близько опівночі у Києві – Toyota на литовських номерах зіштовхнулася з маршруткою. Водій легковика загинув на місці, а вже по приїзду швидкої – і його пасажир.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
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