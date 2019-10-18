Выпуск новостей за 9:00: Проверка канала Мураева. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 9:00 – Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ", который принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву. 29 обстрелов за минувшие сутки зафиксировано штабом Операции Объединенных сил. На этот раз без погибших и раненых.

Также в выпуске: Соратник Владимира Путина Олег Дерипаска добывает в Украине сырье и продает его в России. ГПУ сегодня вручит подозрение Олегу Гладковскому. США и Турция договорились о перемирии.