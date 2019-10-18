Выпуск новостей за 9:00: Проверка канала Мураева. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 9:00 – Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ", который принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву. 29 обстрелов за минувшие сутки зафиксировано штабом Операции Объединенных сил. На этот раз без погибших и раненых.
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