Випуск новин за 9:00: Перевірка каналу Мураєва. Ситуація на фронті

У випуску новин за 18 жовтня станом на 9:00 – Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгену Мураєву. 29 обстрілів за минулу добу зафіксовано штабом Операції Об'єднаних сил. Цього разу без загиблих і поранених.

Також у випуску: Соратник Володимира Путіна Олег Дерипаска добуває в Україні сировину та продає її в Росії. ГПУ сьогодні вручить підозру Олегу Гладковському. США та Туреччина домовилися про перемир'я.