Випуск новин за 9:00: Перевірка каналу Мураєва. Ситуація на фронті
У випуску новин за 18 жовтня станом на 9:00 – Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгену Мураєву. 29 обстрілів за минулу добу зафіксовано штабом Операції Об'єднаних сил. Цього разу без загиблих і поранених.
Також у випуску:
Соратник Володимира Путіна Олег Дерипаска добуває в Україні сировину та продає її в Росії.
ГПУ сьогодні вручить підозру Олегу Гладковському.
США та Туреччина домовилися про перемир'я.
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