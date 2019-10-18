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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 9:00: Перевірка каналу Мураєва. Ситуація на фронті

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 9:00 – Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгену Мураєву. 29 обстрілів за минулу добу зафіксовано штабом Операції Об'єднаних сил. Цього разу без загиблих і поранених.

      Також у випуску:

      Соратник Володимира Путіна Олег Дерипаска добуває в Україні сировину та продає її в Росії. 

      ГПУ сьогодні вручить підозру Олегу Гладковському.

      США та Туреччина домовилися про перемир'я.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Євгеній Мураєв Війна на Донбасі
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