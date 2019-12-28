Выпуск новостей за 9:00: Ранение военного на передовой. Крушение на Гавайях

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 9:00 – снова ранен военный на передовой. Накануне там было уже традиционно неспокойно. Боевики 9 раз открывали огонь по нашим позициям. На Гавайях разбился туристический вертолет. Шесть человек погибли. Всего на борту вертолета находилось семь человек: шесть пассажиров и один пилот.

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