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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 9:00: Поранення військового на передовій. Авіатроща на Гаваях

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 9:00 – знову поранений військовий на передовій. Напередодні там було вже традиційно неспокійно. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Гаваях розбився туристичний гвинтокрил. Шестеро людей загинули. Загалом на борту гелікоптера перебувало сім осіб: шестеро пасажирів і один пілот.

      Також у випуску:

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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