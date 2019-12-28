Випуск новин за 9:00: Поранення військового на передовій. Авіатроща на Гаваях

У випуску новин за 28 грудня станом на 9:00 – знову поранений військовий на передовій. Напередодні там було вже традиційно неспокійно. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Гаваях розбився туристичний гвинтокрил. Шестеро людей загинули. Загалом на борту гелікоптера перебувало сім осіб: шестеро пасажирів і один пілот.

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