Выпуск новостей за 9:00: Расследование катастрофы МН-17. Петиция за отставку Авакова
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 9:00 – российские журналисты обнародовали ряд документов, которые служат еще одним доказательством вины РФ в катастрофе МН-17. Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за два дня собрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.
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Источник: 24 канал
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