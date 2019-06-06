Выпуск новостей за 9:00: Расследование катастрофы МН-17. Петиция за отставку Авакова

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 9:00 – российские журналисты обнародовали ряд документов, которые служат еще одним доказательством вины РФ в катастрофе МН-17. Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за два дня собрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.

Также в выпуске: Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять с ОРДЛО экономическую блокаду. В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования добилась разрешения на эвтаназию. Успеет ли парламент до конца сессии принять Избирательный кодекс. Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский защитник погиб.

Источник: 24 канал