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      Выпуск новостей за 9:00: Разминирование Станицы Луганской. Генеральная репетиция парада

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 9:00 – украинская сторона полностью разминировала территорию возле моста в Станице Луганской. Об этом сообщил представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. Украина готовится к празднованию Независимости. Сегодня в столице проведут генеральную репетицию парада. Стартует она на Крещатике в 19:30.

      Также в выпуске:

      Список украинских политзаключенных, которых из разных уголков России перевели в московский СИЗО "Лефортово", увеличился на три фамилии.

      Виталий Кобрин прошел боевой путь от первой тревоги из-за аннексии Крыма до обороны Луганского аэропорта и все в 80 бригаде. А вернувшись с фронта, взялся за безопасность в собственном городе.

      Через подготовку ко Дню Флага и Дню Независимости в столице Украины перекроют центр.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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