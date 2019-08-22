Выпуск новостей за 9:00: Разминирование Станицы Луганской. Генеральная репетиция парада

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 9:00 – украинская сторона полностью разминировала территорию возле моста в Станице Луганской. Об этом сообщил представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. Украина готовится к празднованию Независимости. Сегодня в столице проведут генеральную репетицию парада. Стартует она на Крещатике в 19:30.

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Список украинских политзаключенных, которых из разных уголков России перевели в московский СИЗО "Лефортово", увеличился на три фамилии.

Виталий Кобрин прошел боевой путь от первой тревоги из-за аннексии Крыма до обороны Луганского аэропорта и все в 80 бригаде. А вернувшись с фронта, взялся за безопасность в собственном городе.

Через подготовку ко Дню Флага и Дню Независимости в столице Украины перекроют центр.