Випуск новин за 9:00: Розмінування Станиці Луганської. Генеральна репетиція параду
У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – українська сторона повністю розмінувала територію біля мосту в Станиці Луганській. Про це повідомив представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. Україна готується до святкування Незалежності. Сьогодні у столиці проведуть генеральну репетицію параду. Стартує вона на Хрещатику о 19:30.
Також у випуску:
Список українських політв'язнів, яких з різних куточків Росії перевели до московського СІЗО "Лефортово", збільшився на три прізвища.
Віталій Кобрин пройшов бойовий шлях від першої тривоги через анексію Криму до оборони луганського летовища і все у 80 бригаді. А повернувшись із фронту, взявся за безпеку у власному місті.
Через підготовку до Дня Прапора та Дня Незалежності в столиці України перекриють центр.
Джерело: 24 канал
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