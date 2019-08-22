09:46
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Розмінування Станиці Луганської. Генеральна репетиція параду

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – українська сторона повністю розмінувала територію біля мосту в Станиці Луганській. Про це повідомив представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. Україна готується до святкування Незалежності. Сьогодні у столиці проведуть генеральну репетицію параду. Стартує вона на Хрещатику о 19:30.

      Також у випуску:

      Список українських політв'язнів, яких з різних куточків Росії перевели до московського СІЗО "Лефортово", збільшився на три прізвища.

      Віталій Кобрин пройшов бойовий шлях від першої тривоги через анексію Криму до оборони луганського летовища і все у 80 бригаді. А повернувшись із фронту, взявся за безпеку у власному місті.

      Через підготовку до Дня Прапора та Дня Незалежності в столиці України перекриють центр.

      blog_ava
      Скільки людей вважають себе громадянами та патріотами України
      сьогодні
      1455
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Прокляте літо Путіна, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Прокляте літо Путіна, – Le Figaro
      Світові Медіа 818
      Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      21 серпня , 22:30 Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      Іван Яковина 2487
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      1511
      "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      21 серпня , 22:00 "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1601
      Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      21 серпня , 21:30 Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      Антон Голобородько 814
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук