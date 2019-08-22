Випуск новин за 9:00: Розмінування Станиці Луганської. Генеральна репетиція параду

У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – українська сторона повністю розмінувала територію біля мосту в Станиці Луганській. Про це повідомив представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. Україна готується до святкування Незалежності. Сьогодні у столиці проведуть генеральну репетицію параду. Стартує вона на Хрещатику о 19:30.

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Через підготовку до Дня Прапора та Дня Незалежності в столиці України перекриють центр.