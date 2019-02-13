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      Выпуск новостей за 9:00 Реконструкция Шулявского моста. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 58 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 9:00 – в КГГА обещают начать 15 марта ремонтные работы Шулявского моста, которые будут длиться три года. За прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости Украины Украинцы в плену РФ Вооруженные силы Украины Шулявский мост
      Источник: 24 канал
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