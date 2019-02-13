Выпуск новостей за 9:00 Реконструкция Шулявского моста. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 9:00 – в КГГА обещают начать 15 марта ремонтные работы Шулявского моста, которые будут длиться три года. За прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Также в выпуске:
Украинцы на выборах получат самый длинный в истории независимой Украины бюллетень.
Гепатит у военнопленного Андрея Эйдера врачи не подтвердили.
Onuka записала уникальные мелодии на музейных экспонатах.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии