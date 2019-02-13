Випуск новин за 9:00: Реконструкція Шулявського мосту. Ситуація на фронті

У випуску новин за 13 лютого станом на 9:00 – у КМДА обіцяють розпочати 15 березня ремонті роботи Шулявського мосту, які будуть тривати три роки. Минулої доби 5 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил.

Також у випуску: Українці на виборах отримають найдовший в історії незалежної України бюлетень. Гепатит у військовополоненого Андрія Ейдера лікарі не підтвердили. Onuka записала унікальні мелодії на музейних експонатах.