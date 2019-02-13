Випуск новин за 9:00: Реконструкція Шулявського мосту. Ситуація на фронті
У випуску новин за 13 лютого станом на 9:00 – у КМДА обіцяють розпочати 15 березня ремонті роботи Шулявського мосту, які будуть тривати три роки. Минулої доби 5 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил.
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Джерело: 24 канал
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