Выпуск новостей за 9:00: Ремонт дорог в Украине. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 9:00 – в 2019 году Украина потратит на ремонт дорог рекордную сумму в более 50 млрд гривен. В Екатериновке один украинский военный погиб, враги обстреливали ВСУ восемь раз.
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Источник: 24 канал
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