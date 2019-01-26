Выпуск новостей за 9:00: Ремонт дорог в Украине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 9:00 – в 2019 году Украина потратит на ремонт дорог рекордную сумму в более 50 млрд гривен. В Екатериновке один украинский военный погиб, враги обстреливали ВСУ восемь раз.

Также в выпуске: Предостережение от Нацполиции: в Черкасской, Кировоградской областях и городе Кропивницком – сильный туман. Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося немецкого туриста. Дональд Трамп подписал законопроект, который должен прекратить шатдаун на три недели. Парламент Греции проголосовал за решение, которое должно положить конец 30-летнему спору с соседями относительно названия "Македония".