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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 9:00: Ремонт доріг в Україні. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 січня станом на 9:00 – у 2019 році Україна витратить на ремонт доріг рекордну суму у понад 50 мільярдів гривень. Під Катеринівкою один український військовий загинув, вороги обстрілювали ЗСУ вісім разів.

      Також у випуску:

      Застереження від Нацполіції: у Черкаській, Кіровоградській областях та місті Кропивницькому – сильний туман. 

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      Теги: Випуск новин Дороги Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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