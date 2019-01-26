Випуск новин за 9:00: Ремонт доріг в Україні. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 січня станом на 9:00 – у 2019 році Україна витратить на ремонт доріг рекордну суму у понад 50 мільярдів гривень. Під Катеринівкою один український військовий загинув, вороги обстрілювали ЗСУ вісім разів.

Також у випуску: Застереження від Нацполіції: у Черкаській, Кіровоградській областях та місті Кропивницькому – сильний туман. Рятувальники знайшли у Карпатах заблукалого німецького туриста. Дональд Трамп підписав законопроект, який має припинити шатдаун на три тижні. Парламент Греції проголосував за рішення, яке має покласти край 30-річній суперечці з сусідами щодо назви "Македонія".