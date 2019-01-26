Випуск новин за 9:00: Ремонт доріг в Україні. Ситуація на фронті
У випуску новин за 26 січня станом на 9:00 – у 2019 році Україна витратить на ремонт доріг рекордну суму у понад 50 мільярдів гривень. Під Катеринівкою один український військовий загинув, вороги обстрілювали ЗСУ вісім разів.
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Джерело: 24 канал
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