Выпуск новостей за 9:00: Российские СМИ о самолете МАУ. Обстрелы в Ираке

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 9:00 – российские пропагандисты несколько дней рассказывали, что иранская ракета не могла сбить самолет МАУ. А уж когда в Тегеране признали свою вину за сбивание украинского "Боинга", изменили свое мнение. В Ираке ракетными установками "Катюша" обстреляли базу с американскими военными. Ранены четверо военнослужащих.

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Российские наемники применили запрещенное минскими соглашениями вооружение на передовой: в целом выпустили 26 мин.

New York Times воспроизвели полет сбитого над Ираном украинского самолета: по данным расследования издания, полет борта МАУ длился всего семь минут.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия сама достроит "Северный поток-2", однако в сроки уложиться не удастся.