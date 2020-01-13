Випуск новин за 9:00: Російські ЗМІ про літак МАУ. Обстріли в Іраку

У випуску новин за 13 січня станом на 9:00 – російські пропагандисти декілька днів розповідали, що іранська ракета не могла збити літак МАУ. А вже коли в Тегерані визнали свою провину за збиття українського "Боїнга", змінили свою думку. В Іраку ракетними установками "Катюша" обстріляли базу з американськими військовими. Поранено четверо військовослужбовців.

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Російські найманці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння на передовій: загалом випустили 26 мін.

New York Times відтворили політ збитого над Іраном українського літака: за даними розслідування видання політ борту МАУ тривав лише сім хвилин.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія сама добудує "Північний потік-2", проте у терміни вкластися не вдасться.