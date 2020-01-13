Випуск новин за 9:00: Російські ЗМІ про літак МАУ. Обстріли в Іраку
У випуску новин за 13 січня станом на 9:00 – російські пропагандисти декілька днів розповідали, що іранська ракета не могла збити літак МАУ. А вже коли в Тегерані визнали свою провину за збиття українського "Боїнга", змінили свою думку. В Іраку ракетними установками "Катюша" обстріляли базу з американськими військовими. Поранено четверо військовослужбовців.
Також у випуску:
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що літак Міноборони повернеться з Тегерану тільки з тілами усіх 11 українців, які загинули в авіакатастрофі.
Російські найманці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння на передовій: загалом випустили 26 мін.
New York Times відтворили політ збитого над Іраном українського літака: за даними розслідування видання політ борту МАУ тривав лише сім хвилин.
Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія сама добудує "Північний потік-2", проте у терміни вкластися не вдасться.