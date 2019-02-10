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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Российский ультиматум для Евросоюза. Новости с фронта

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – в Кремле угрожают Европе трудностями с газом, если там будут противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Москва заявила, что не примет условия транспортировки газа через Украину. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Три наших защитника ранены, но в ответ уничтожили двух оккупантов и одну боевую машину

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Северный поток-2 Евросоюз Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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