Выпуск новостей за 9:00: Российский ультиматум для Евросоюза. Новости с фронта
В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – в Кремле угрожают Европе трудностями с газом, если там будут противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Москва заявила, что не примет условия транспортировки газа через Украину. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Три наших защитника ранены, но в ответ уничтожили двух оккупантов и одну боевую машину
Также в выпуске:
"Батькивщина" исключила из партии Владислава Мангера, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк.
Более 50 домов в США остались без света, в результате мощных снегопадов.
Львовянка Юлия Ярыгина вскоре может стать первой женщиной-пожарной во Львове.
Источник: 24 канал
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