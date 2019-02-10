Выпуск новостей за 9:00: Российский ультиматум для Евросоюза. Новости с фронта

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – в Кремле угрожают Европе трудностями с газом, если там будут противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Москва заявила, что не примет условия транспортировки газа через Украину. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Три наших защитника ранены, но в ответ уничтожили двух оккупантов и одну боевую машину

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