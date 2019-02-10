Випуск новин за 9:00: Російський ультиматум для Євросоюзу. Новини з фронту

У випуску новин за 10 січня станом на 9:00 – у Кремлі погрожують Європі труднощами з газом, якщо там протидіятимуть будівництву газопроводу "Північний потік-2". Москва заявила, що не прийме умови транспортування газу через Україну. Російські найманці продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Троє наших захисників отримали поранення, проте у відповідь знищили двох окупантів і одну бойову машину.

Також у випуску: "Батьківщина" виключила з партії Владислава Мангера, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк. Понад 50 будинків у США залишилися без світла, внаслідок потужних снігопадів. Львів'янка Юлія Яригіна незабаром може стати першою пожежницею у Львові.