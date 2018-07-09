Выпуск новостей за 9:00: Саммит Украина-ЕС. Умерла жертва яда "Новичок"
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 09:00 – в Брюсселе стартует двадцатый ежегодный саммит Украина-ЕС. 44-летняя женщина, которая была одной из жертв отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.
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Источник: 24 канал
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