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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 9:00: Саммит Украина-ЕС. Умерла жертва яда "Новичок"

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 09:00 – в Брюсселе стартует двадцатый ежегодный саммит Украина-ЕС. 44-летняя женщина, которая была одной из жертв отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.

Также в выпуске:

Жертва яда "Новичок" умерла в больнице.

Илон Маск отправит инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде.

Украинские политзаключенные продолжают голодать.

Украинский консул встретится в Москве с политзаключенным Романом Сущенко.

Теги: Выпуск новостей отравление Саммит Украина-ЕС
Источник: 24 канал
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