Выпуск новостей за 9:00: Саммит Украина-ЕС. Умерла жертва яда "Новичок"

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 09:00 – в Брюсселе стартует двадцатый ежегодный саммит Украина-ЕС. 44-летняя женщина, которая была одной из жертв отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.

Также в выпуске: Жертва яда "Новичок" умерла в больнице.



Илон Маск отправит инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде.



Украинские политзаключенные продолжают голодать.



Украинский консул встретится в Москве с политзаключенным Романом Сущенко.