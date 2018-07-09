Випуск новин за 09:00: Саміт Україна-ЄС. Померла жертва отрути "Новачок"Випуск новин 21 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 липня станом на 09:00 – у Брюсселі стартує двадцятий щорічний саміт Україна-ЄС. 44-річна жінка, яка була однією із жертв отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.
Також у випуску:
Жертва отрути "Новачок" померла у лікарні.
Ілон Маск відправить інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді.
Українські політв'язні продовжують голодувати.
Український консул зустрінеться у Москві з політв'язнем Романом Сущенком.
Джерело: 24 канал
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