Випуск новин за 09:00: Саміт Україна-ЄС. Померла жертва отрути "Новачок"

У випуску новин за 9 липня станом на 09:00 – у Брюсселі стартує двадцятий щорічний саміт Україна-ЄС. 44-річна жінка, яка була однією із жертв отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.

Також у випуску: Жертва отрути "Новачок" померла у лікарні. Ілон Маск відправить інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді. Українські політв'язні продовжують голодувати. Український консул зустрінеться у Москві з політв'язнем Романом Сущенком.