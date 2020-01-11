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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 9:00: Санкции США против Ирана. Рекорд на таможне

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 9:00 – на фоне обострения противостояния США и Ирана Белый Дом усилил давление на иранский режим и ввел очередные ограничения. Глава Государственной таможенной службы Макс Нефедов заявил, что украинская таможня в 2019 году собрала рекордную сумму доходов за 10 лет.

      Также в выпуске:

      Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года. Соответствующий документ СБУ обнародован на странице движения "Відсіч".

      Иран признал, что сбил украинский самолет МАУ ракетой, об этом объявили военные. Они приняли его за вражеский объект, поскольку тот резко повернул к засекреченной военной базе.

      Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что планируют выйти из королевской семьи. Якобы хотят независимости.

      Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе: выпустили по позициям украинских защитников 81 мину.

       

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      Теги: Иран Государственная таможенная служба Максим Нефедов Выпуск новостей Новости США Конфликт между США и Ираном
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