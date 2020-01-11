Випуск новин за 9:00: Санкції США проти Ірану. Рекорд на митниці

У випуску новин за 11 січня станом на 9:00 – на тлі загострення протистояння США та Ірану Білий Дім посилив тиск на іранський режим і запровадив чергові обмеження. Очільник Державної митної служби Макс Нефьодов заявив, що українська митниця у 2019 році зібрала рекордну суму прибутків за 10 років.

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Російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України на три роки. Відповідний документ СБУ оприлюднений на сторінці руху "Відсіч".

Іран визнав, що збив український літак МАУ ракетою, про це оголосили військові. Вони прийняли його за ворожий об'єкт, оскільки той різко повернув до засекреченої військової бази.

Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що планують вийти з королівської родини. Мовляв, хочуть незалежності.

Проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі: випустили по позиціях українських захисників 81 міну.