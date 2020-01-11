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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 9:00: Санкції США проти Ірану. Рекорд на митниці

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 9:00 – на тлі загострення протистояння США та Ірану Білий Дім посилив тиск на іранський режим і запровадив чергові обмеження. Очільник Державної митної служби Макс Нефьодов заявив, що українська митниця у 2019 році зібрала рекордну суму прибутків за 10 років.

      Також у випуску: 

      Російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України на три роки. Відповідний документ СБУ оприлюднений на сторінці руху "Відсіч".

      Іран визнав, що збив український літак МАУ ракетою, про це оголосили військові. Вони прийняли його за ворожий об'єкт, оскільки той різко повернув до засекреченої військової бази.

      Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що планують вийти з королівської родини. Мовляв, хочуть незалежності.

      Проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі: випустили по позиціях українських захисників 81 міну.

       

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      сьогодні
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      Теги: Іран Державна митна служба Максим Нефьодов Випуск новин Новини США Конфлікт між США та Іраном
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