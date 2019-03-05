Выпуск новостей за 9:00: Санкции США в отношении России. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 9:00 – в США решили продлить действие антироссийских санкций России на год. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Российские наемники за прошедшие сутки девять раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие вражеского обстрела погиб военный.

Также в выпуске: Дональд Трамп стал фигурантом масштабного расследования Конгресса США. Игорь Гладковский отреагировал на расследование журналистов, которые рассекретили его схемы продажи в "Укроборонпроме". Юлия Тимошенко пошла в суд против правительства, жалуясь на незаконно повышенные цены на газ для населения в 2016 году.