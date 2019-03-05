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      Випуск новин за 9:00: Санкції США щодо Росії. Ситуація на фронті

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 9:00 – у США вирішили продовжити дію антиросійських санкцій Росії на рік. Відповідний указ підписав Дональд Трамп. Російські найманці минулої доби дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп став фігурантом масштабного розслідування Конгресу США.

      Ігор Гладковський відреагував на розслідування журналістів, які розсекретили його схеми продажу в "Укроборонпромі".

      Юлія Тимошенко пішла до суду проти уряду, скаржачись на незаконно підвищив ціни на газ для населення у 2016 році.

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      Теги: Випуск новин Новини США Новини Росії Санкції Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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