Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики активизировались в районе Опытного на Донетчине, к счастью, ни один украинский защитник не пострадал. Под посольством Европейского Союза пройдет акция в поддержку заложника Кремля Олега Сенцова. Накануне мир отмечал 70-летие Всеобщей декларации прав человека, которую Россия упорно игнорирует

Также в выпуске: Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и согласилась сотрудничать со следствием США. В Одессе правоохранители разоблачили наркоторговцев на сумму 2 миллиона гривен. Эммануэль Макрон вводит чрезвычайное экономическое положение во Франции.