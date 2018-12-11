Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики активизировались в районе Опытного на Донетчине, к счастью, ни один украинский защитник не пострадал. Под посольством Европейского Союза пройдет акция в поддержку заложника Кремля Олега Сенцова. Накануне мир отмечал 70-летие Всеобщей декларации прав человека, которую Россия упорно игнорирует
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Источник: 24 канал
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