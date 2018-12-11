Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку Сенцова
У випуску новин за 11 грудня станом на 9:00 – проросійські бойовики активізувалися в районі Опитного на Донеччині, на щастя, жоден український захисник не постраждав. Під посольством Європейського Союзу пройде акція на підтримку заручника Кремля Олега Сенцова. Напередодні світ відзначав 70-річчя Загальної декларації прав людини, яку Росія вперто ігнорує.
Також у випуску:
Російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною і погодилася співпрацювати з слідством США.
В Одесі правоохоронці викрили наркоторговців на суму 2 мільйони гривень.
Еммануель Макрон запроваджує надзвичайний економічний стан у Франції.
Джерело: 24 канал
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