Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Дело Манафорта

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, двое наших военных получили ранения. Одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по 8 пунктам обвинений из 18.

Также в выпуске: В связи с Днем Независимости Национальная полиция перешла на усиленный режим службы. Экс-адвокат Дональда Трампа под присягой заявил, что пошел на мошенничество с налогами по приказу действующего президента США. В Венесуэле произошло мощное землетрясение.