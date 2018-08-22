11:00
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 14°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
  • суббота
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Дело Манафорта

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, двое наших военных получили ранения. Одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по 8 пунктам обвинений из 18.

Также в выпуске:

В связи с Днем Независимости Национальная полиция перешла на усиленный режим службы.

Экс-адвокат Дональда Трампа под присягой заявил, что пошел на мошенничество с налогами по приказу действующего президента США.

В Венесуэле произошло мощное землетрясение.

 

Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Операция Объединенных сил Пол Манафорт
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Памятные даты 2018 года, которые должен знать каждый украинец
сегодня, 10:01 Памятные даты 2018 года, которые должен знать каждый украинец
Євгенія Мазур
Чому необхідно відвідати парад 24 серпня
сегодня, 08:40 Чому необхідно відвідати парад 24 серпня
Блог Соцмережі
Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
21 августа, 22:01 Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
Віталій Кулик
Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору
21 августа, 21:03 Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору
Михайло Года
Ложь об Украине и "Пражской весне", или Кто и как раскалывает чехов
21 августа, 21:01 Ложь об Украине и "Пражской весне", или Кто и как раскалывает чехов
Борис Немировський
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук