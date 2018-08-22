Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Дело Манафорта
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, двое наших военных получили ранения. Одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по 8 пунктам обвинений из 18.
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Источник: 24 канал
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