Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Справа Манафорта
У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, двоє наших військових дістали поранення. Одіозного американського політтехнолога Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами обвинувачень із 18.
Також у випуску:
У зв'язку з Днем Незалежності Національна поліція перейшла на посилений режим служби.
Екс-адвокат Дональда Трампа під присягою заявив, що пішов на шахрайство із податками за наказом чинного президента США.
У Венесуелі стався потужний землетрус.
Джерело: 24 канал
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