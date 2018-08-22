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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Справа Манафорта

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, двоє наших військових дістали поранення. Одіозного американського політтехнолога Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами обвинувачень із 18.

Також у випуску:

У зв'язку з Днем Незалежності Національна поліція перейшла на посилений режим служби. 

Екс-адвокат Дональда Трампа під присягою заявив, що пішов на шахрайство із податками за наказом чинного президента США.

У Венесуелі стався потужний землетрус. 

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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