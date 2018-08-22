Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Справа Манафорта

У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, двоє наших військових дістали поранення. Одіозного американського політтехнолога Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами обвинувачень із 18.

Також у випуску: У зв'язку з Днем Незалежності Національна поліція перейшла на посилений режим служби. Екс-адвокат Дональда Трампа під присягою заявив, що пішов на шахрайство із податками за наказом чинного президента США. У Венесуелі стався потужний землетрус.