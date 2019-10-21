Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Фестиваль овцеводов в Мадриде

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 9:00 – очередные сутки на Востоке прошла без потерь, но под обстрелами. Пророссийские боевики продолжают бить по населенным пунктам из стрелкового оружия и гранатометов. В испанской столице прошел фестиваль овцеводов, его организовывают уже в 25 раз. Ежегодно в начале мероприятия главный пастух дает символическую плату мэру Мадрида за проход стада.

Также в выпуске: В США требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Глава правительства Алексей Гончарук в своем видеоблоге сообщил, что Международный валютный фонд вернется в Украину. Масштабная перепись украинцев пройдет уже в 2020 году: зачем это и как будут считать. В шоу "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.