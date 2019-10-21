Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Фестиваль овцеводов в Мадриде
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 9:00 – очередные сутки на Востоке прошла без потерь, но под обстрелами. Пророссийские боевики продолжают бить по населенным пунктам из стрелкового оружия и гранатометов. В испанской столице прошел фестиваль овцеводов, его организовывают уже в 25 раз. Ежегодно в начале мероприятия главный пастух дает символическую плату мэру Мадрида за проход стада.
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