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      ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Фестиваль овцеводов в Мадриде

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 9:00 – очередные сутки на Востоке прошла без потерь, но под обстрелами. Пророссийские боевики продолжают бить по населенным пунктам из стрелкового оружия и гранатометов. В испанской столице прошел фестиваль овцеводов, его организовывают уже в 25 раз. Ежегодно в начале мероприятия главный пастух дает символическую плату мэру Мадрида за проход стада.

      Также в выпуске:

      В США требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      Глава правительства Алексей Гончарук в своем видеоблоге сообщил, что Международный валютный фонд вернется в Украину.

      Масштабная перепись украинцев пройдет уже в 2020 году: зачем это и как будут считать.

      В шоу "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Война на Донбассе
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