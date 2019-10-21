Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Фестиваль вівчарів у Мадриді

У випуску новин за 21 жовтня станом на 9:00 – чергова доба на Сході минула без втрат, але під обстрілами. Проросійські бойовики продовжують гатити по населених пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів. У іспанській столиці пройшов фестиваль вівчарівого організовують вже у 25 раз. Щороку на початку заходу головний вівчар дає символічну плату меру Мадрида за прохід отари.

Також у випуску: У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. Очільник уряду Олексій Гончарук у своєму відеоблозі повідомив, що Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну. Масштабний перепис українців пройде вже у 2020 році: навіщо це та як рахуватимуть. У шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.