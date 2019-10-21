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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Фестиваль вівчарів у Мадриді

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 жовтня станом на 9:00 – чергова доба на Сході минула без втрат, але під обстрілами. Проросійські бойовики продовжують гатити по населених пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів. У іспанській столиці пройшов фестиваль вівчарівого організовують вже у 25 раз. Щороку на початку заходу головний вівчар дає символічну плату меру Мадрида за прохід отари.

      Також у випуску: 

      У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      Очільник уряду Олексій Гончарук у своєму відеоблозі повідомив, що Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну. 

      Масштабний перепис українців пройде вже у 2020 році: навіщо це та як рахуватимуть.

      У шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

       

       

      blog_ava
      Приміщення Верховної Ради намагалися "рейданути", – Гончарук
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини України
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