Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Фестиваль вівчарів у Мадриді
У випуску новин за 21 жовтня станом на 9:00 – чергова доба на Сході минула без втрат, але під обстрілами. Проросійські бойовики продовжують гатити по населених пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів. У іспанській столиці пройшов фестиваль вівчарівого організовують вже у 25 раз. Щороку на початку заходу головний вівчар дає символічну плату меру Мадрида за прохід отари.
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