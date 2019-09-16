Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Гонки в Черкассах
В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 9:00 – российские наемники продолжают применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Из минометов 120 калибра били возле Новолуганского, а из минометов 82 калибра – в окрестностях Зайцевого и Майского. В Черкассах соревновались на самодельных тачках. Почти два десятка необычных транспортных средств создали местные мастера для соревнований
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