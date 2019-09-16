Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Перегони у Черкасах

У випуску новин за 16 вересня станом на 9:00 – російські найманці продовжують застосовувати заборонене мінськими угодами озброєння. З мінометів 120 калібру гатили неподалік Новолуганського,а з мінометів 82 калібру – на околицях Зайцевого та Травневого. У Черкасах змагалися на саморобних тачках. Майже два десятки незвичних транспортних засобів створили тамтешні майстри спеціально для змагання.

Також у випуску: Два кримінальних провадження та майже 2 десятки затриманих – це наслідки першого харківського прайду за права ЛГБТ спільноти. Перші заморозки і навіть перший сніг, хоч і мокрий. Новий тиждень починається невтішними прогнозами синоптиків. Державний бюджет 2020 стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

Джерело: 24 канал