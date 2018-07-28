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Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Крестный ход Киевского патриархата

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, один наш военный погиб. Сегодня состоится Крестный Ход, на этот раз на Владимирской горке собрались верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также в выпуске:

Московский патриархат против Томоса.

По данным ООН, 7 тысяч детей погибли в сирийской войне с 2013 года.

12 украинских моряков вернулись домой из Греции.

Теги: Годовщина Крещения Руси религия Крестный ход Война на Донбассе Жертвы Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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