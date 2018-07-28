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Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Хресна хода Київського патріархату

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 липня станом на 9:00 –за минулу добу проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції, один наш військовий загинув. Сьогодні відбудється Хресна Хода, цього разу на Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату.

Також у випуску:

Московський патріархат проти томосу.

За даними ООН, 7 тисяч дітей загинули у сирійській війні з 2013 року.

12 українських моряків повернулись додому з Греції.

Теги: релігія Річниця Хрещення Русі Хресна хода Випуск новин Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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