Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Обвал школы в Нигерии
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 9:00 – на передовой снова раздаются выстрелы, двое наших военных получили ранения в результате боев накануне. В нигерийском городе Лагос обрушилось трехэтажное здание, где была расположена школа. Больше 10 человек погибли.
Также в выпуске:
В Украине отмечают праздник воинов, которые пошли защищать землю по зову сердца. В этот день пять лет назад 500 бойцов-добровольцев из Самобороны Майдана сформировали первый батальон.
Россия категорически отказывается обсуждать освобождение пленных украинских моряков.
Источник: 24 канал
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