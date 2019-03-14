Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Обвал школы в Нигерии

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 9:00 – на передовой снова раздаются выстрелы, двое наших военных получили ранения в результате боев накануне. В нигерийском городе Лагос обрушилось трехэтажное здание, где была расположена школа. Больше 10 человек погибли.

Также в выпуске: В Украине отмечают праздник воинов, которые пошли защищать землю по зову сердца. В этот день пять лет назад 500 бойцов-добровольцев из Самобороны Майдана сформировали первый батальон. Россия категорически отказывается обсуждать освобождение пленных украинских моряков.