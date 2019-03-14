Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Обвал школи у Нігерії
У випуску новин за 14 березня станом на 9:00 – на передовій знову лунають постріли, двоє наших військових зазнали поранень внаслідок боїв напередодні. У нігерійському місті Лагос обвалилася триповерхова будівля, де була розташована школа. Понад 10 людей загинули.
Також у випуску:
В Україні відзначають свято захисників, які пішли боронити землю за покликом серця. Цього дня п'ять років тому 500 бійців-добровольців з Самоборони Майдану сформували перший батальйон.
Росія категорично відмовляється обговорювати звільнення полонених українських моряків.
Джерело: 24 канал
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