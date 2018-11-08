Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Обыски в Крыму
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 9:00 – на Донбассе трое украинских военных ранены, российские наемники не прекращают провоцировать украинское войско, за минувшие сутки почти 2 десятка раз открывали огонь по нашим позициям. В городке Азовское ОМОНовцы в масках с самого утра ворвались в дом крымского татарина Аблялима Аблямитова.
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Генпрокурор Юрий Луценко обратился к парламенту с представлением о привлечении к уголовной ответственности нардепа Станислава Березкина.
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Источник: 24 канал
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