Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Обшуки в Криму

У випуску новин за 08 листопада станом на 9:00 – на Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці не припиняють провокувати українське військо, минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях. В містечку Азовське ОМОНівці в масках з самого ранку увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова.

Також у випуску: Столицю Київ оповив густий туман. Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до парламенту із поданням про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна. Двоє американців українскього походженя перемогли на виборах губернаторів штатів.