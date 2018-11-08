Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Обшуки в Криму
У випуску новин за 08 листопада станом на 9:00 – на Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці не припиняють провокувати українське військо, минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях. В містечку Азовське ОМОНівці в масках з самого ранку увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова.
Також у випуску:
Столицю Київ оповив густий туман.
Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до парламенту із поданням про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна.
Двоє американців українскього походженя перемогли на виборах губернаторів штатів.
Джерело: 24 канал
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