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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Обшуки в Криму

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 08 листопада станом на 9:00 – на Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці не припиняють провокувати українське військо, минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях. В містечку Азовське ОМОНівці в масках з самого ранку увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова.

      Також у випуску:

      Столицю Київ оповив густий туман.

      Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до парламенту із поданням про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Станіслава Березкіна.

      Двоє американців українскього походженя перемогли на виборах губернаторів штатів.

      Теги: Новини України Новини Криму Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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