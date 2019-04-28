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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Пасха в Украине

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 9:00 – сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня. Христиане восточного обряда сегодня отмечают Пасху. Всю ночь в храмах правили праздничную литургию. А накануне в столицу из Иерусалима привезли Благодатный огонь.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе.

      "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге. Один человек погиб, трое ранены.

      Зачем Путин собрался раздавать паспорта украинцам по упрощенной процедуре.

      blog_ava
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      Теги: Майские праздники Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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