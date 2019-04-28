Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Пасха в Украине

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 9:00 – сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня. Христиане восточного обряда сегодня отмечают Пасху. Всю ночь в храмах правили праздничную литургию. А накануне в столицу из Иерусалима привезли Благодатный огонь.

Также в выпуске: В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге. Один человек погиб, трое ранены. Зачем Путин собрался раздавать паспорта украинцам по упрощенной процедуре.

Источник: 24 канал