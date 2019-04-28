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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Великдень в Україні

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 9:00 – доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню. Християни східного обряду сьогодні відзначають Великдень. Усю ніч у храмах правили святкову літургію. А напередодні до столиці із Єрусалима привезли Благодатний вогонь.

      Також у випуску:

      В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході.

      "Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі. Одна людина загинула, троє поранені. 

      Навіщо Путін зібрався роздавати паспорти українцям за спрощеною процедурою.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Травневі свята
      Джерело: 24 канал
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