Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Великдень в Україні
У випуску новин за 28 квітня станом на 9:00 – доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню. Християни східного обряду сьогодні відзначають Великдень. Усю ніч у храмах правили святкову літургію. А напередодні до столиці із Єрусалима привезли Благодатний вогонь.
Також у випуску:
В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході.
"Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі. Одна людина загинула, троє поранені.
Навіщо Путін зібрався роздавати паспорти українцям за спрощеною процедурою.
Джерело: 24 канал
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