Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Письма к морякам
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки российские наемники били по позициям наших военных 16 раз и снова из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Новую партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой" с Кировоградщины.
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Источник: 24 канал
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