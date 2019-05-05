Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Письма к морякам

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки российские наемники били по позициям наших военных 16 раз и снова из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Новую партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой" с Кировоградщины.

Также в выпуске: На восточном побережье Индии из-за циклона "Фанни" погибли по меньшей мере 16 человек. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что 19 мая – неудачный день для инаугурации президента. Самая масштабная спортивная патриотическая игра состоялась на границе Тернопольской и Ровненской областей. В Бельгии неожиданно выпал снег.

Источник: 24 канал