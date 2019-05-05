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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Письма к морякам

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки российские наемники били по позициям наших военных 16 раз и снова из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Новую партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой" с Кировоградщины.

      Также в выпуске:

      На восточном побережье Индии из-за циклона "Фанни" погибли по меньшей мере 16 человек.

      Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что 19 мая – неудачный день для инаугурации президента.

      Самая масштабная спортивная патриотическая игра состоялась на границе Тернопольской и Ровненской областей.

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      Теги: Украинские моряки в плену Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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