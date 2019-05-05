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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Листи до моряків

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 травня станом на 9:00 – за минулу добу російські найманці гатили по позиціях наших військових 16 разів і знову із забороненого мінськими угодами озброєння. Нову партію листів для українських полонених зібрали активісти благодійного проекту "Повернення додому" з Кіровоградщини.

      Також у випуску:

      На східному узбережжі Індії через циклон "Фанні" загинули щонайменше 16 людей.

      Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що 19 травня – невдалий день для інавгурації президента.

      Наймасштабніша спортивна патріотична гра відбулась на межі Тернопільської і Рівненської областей.

      У Бельгії неочікувано випав сніг.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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