Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Победа Ломаченко

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 9:00 – в течение суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, одного украинского военного ранили. Трое оккупантов уничтожены, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований РФ учтены как санитарные потери. В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой, в котором победил украинец.

Также в выпуске: Как защитить Украину на Азове: международный взгляд. К пленным морякам впервые пустили украинских консулов. Британская полиция подозревает РФ в еще двух убийствах.