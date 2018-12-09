Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Победа Ломаченко
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 9:00 – в течение суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, одного украинского военного ранили. Трое оккупантов уничтожены, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований РФ учтены как санитарные потери. В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой, в котором победил украинец.
Также в выпуске:
Как защитить Украину на Азове: международный взгляд.
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Источник: 24 канал
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