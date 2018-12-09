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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Перемога Ломаченка

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 9:00 – протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, одного українського військового поранено. Трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати. У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою, в якому переміг українець.

      Також у випуску:

      Як захистити Україну в Азові: міжнародний погляд.

      До полонених моряків вперше пустили українських консулів.

      Британська поліція підозрює РФ у ще двох вбивствах.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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