Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Перемога Ломаченка
У випуску новин за 9 грудня станом на 9:00 – протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, одного українського військового поранено. Трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати. У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою, в якому переміг українець.
Також у випуску:
Як захистити Україну в Азові: міжнародний погляд.
До полонених моряків вперше пустили українських консулів.
Британська поліція підозрює РФ у ще двох вбивствах.
Джерело: 24 канал
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