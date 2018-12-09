Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Перемога Ломаченка

У випуску новин за 9 грудня станом на 9:00 – протягом доби окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, одного українського військового поранено. Трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати. У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою, в якому переміг українець.

Також у випуску: Як захистити Україну в Азові: міжнародний погляд. До полонених моряків вперше пустили українських консулів. Британська поліція підозрює РФ у ще двох вбивствах.