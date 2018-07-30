Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Погодные катаклизмы

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 9:00 – стрельба на Востоке Украины не стихает, один военный получил ранения, а враг 30 раз стрелял по нашим позициям. Мир страдает от аномальной жары до масштабных наводнений, в Греции из-за пожара количество жертв достигает почти сотни, а в Индонезии землетрясение унесло 14 жизней.

Также в выпуске: Из-за ДТП на дорогах Украины за 2 дня погибло 16 человек. Виктор Янукович, которого подозревают в госизмене, подал иск на Юрия Луценко. 30 июля к пленнику Кремля Роману Сущенко должен наведаться украинский консул.