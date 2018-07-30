Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Погодные катаклизмы
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 9:00 – стрельба на Востоке Украины не стихает, один военный получил ранения, а враг 30 раз стрелял по нашим позициям. Мир страдает от аномальной жары до масштабных наводнений, в Греции из-за пожара количество жертв достигает почти сотни, а в Индонезии землетрясение унесло 14 жизней.
Также в выпуске:
Из-за ДТП на дорогах Украины за 2 дня погибло 16 человек.
Виктор Янукович, которого подозревают в госизмене, подал иск на Юрия Луценко.
30 июля к пленнику Кремля Роману Сущенко должен наведаться украинский консул.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Путин пообещал российскому флоту существенное пополнение: новые корабли с ракетным комплексомсегодня, 09:04
-
Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличкосегодня, 08:00
-
В Украины есть еще один повод требовать усиления санкций против Россиисегодня, 07:01
Комментарии