Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Погодні катаклізми
У випуску новин за 30 липня станом на 9:00 – стрілянина на Сході України не стихає, один війцськовослужбовець отримав поранення, а ворог 30 разів стріляв по наших позиціях. Світ потерпає від аномальної спеки до масштабних повеней, у Грецї через пожежі кількість жертв сягає майже сотні, а в Індонезії землетрус забрав 14 життів.
Також у випуску:
Через ДТП на дорогах України за 2 дні загинуло 16 людей.
Віктор Янукович, якого підозрюють у держзраді, подав позов на Юрія Луценка.
30 липня до бранця Кремля Романа Сущенка має навідатись український консул.
Джерело: 24 канал
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