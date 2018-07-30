Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Погодні катаклізми

У випуску новин за 30 липня станом на 9:00 – стрілянина на Сході України не стихає, один війцськовослужбовець отримав поранення, а ворог 30 разів стріляв по наших позиціях. Світ потерпає від аномальної спеки до масштабних повеней, у Грецї через пожежі кількість жертв сягає майже сотні, а в Індонезії землетрус забрав 14 життів.

Також у випуску: Через ДТП на дорогах України за 2 дні загинуло 16 людей. Віктор Янукович, якого підозрюють у держзраді, подав позов на Юрія Луценка. 30 липня до бранця Кремля Романа Сущенка має навідатись український консул.