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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Политическое будущее Гройсмана

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 9:00 – российские наемники продолжают провоцировать наши войска, за минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Трое военных получили ранения в результате обстрелов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман идет на парламентские выборы с новой политической силой. Сейчас он собирает команду для новой партии.

      Также в выпуске:

      Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместный телефонный разговор. Тема – воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

      Нардеп-беглец Александр Онищенко собирается вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Более того, он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

      Вопрос о мирных соглашениях с Россией Владимир Зеленский хочет вынести на референдум. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

      blog_ava
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      Теги: Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман Выпуск новостей Война на Донбассе
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